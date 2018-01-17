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Политика

Эксперты: рейтинг Грудинина закономерно снижается

16:5917.01.2018
(обновлено: 18:13 17.01.2018)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкКандидат в президенты РФ Павел Грудинин. Архивное фотоКандидат в президенты РФ Павел Грудинин. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. По последним данным ВЦИОМ и ФОМ, рейтинг поддержки кандидата в президенты России от партии КПРФ Павла Грудинина после периода роста в конце декабря — начале января начал снижаться.

По данным опроса ВЦИОМ, за 11-15 января за Грудинина готовы проголосовать 6,1% от общего числа избирателей (такой же рейтинг зафиксирован и у Владимира Жириновского). Последний опрос ФОМ фиксирует рейтинг кандидата от коммунистов на уровне 6%.

Эксперты связывают падение поддержки Грудинина с несколькими факторами. Так, вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова отмечает, что ослаб эффект новизны, произведенный кандидатом от коммунистов на избирателей.

Регистрация Павла Грудинина в качестве кандидата в Президенты РФ. 12 января 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Грудинин вошел в кампанию как новый кандидат и, поскольку это президентские выборы, по совершенно понятным причинам первичный интерес к новому кандидату, к новому лицу — это некий пик интереса. Потому что всем просто стало интересно: а что же это за Грудинин появился на политическом поле? Сейчас я считаю, что этот эффект новизны спал, как мы видим по рейтингам", — отметила в комментарии РИА Новости Федорова.

Кроме того, негативно на рейтинг Павла Грудинина повлияла история с его зарубежными счетами.

"Я думаю, сыграла свою роль информация о его богатстве и его зарубежных счетах, потому что для левых избирателей это особенно чувствительный момент. Голосовать за коммуниста-олигарха — это немного странное решение, несколько внутренне противоречивое", — сообщила Федорова.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что показательными выглядят замеры рейтинга Грудинина среди сторонников КПРФ. 

"Лично товарищ Зюганов в роли руководителя штаба, вся коммунистическая номенклатура заточена под кандидата от партии — вся мощь партии нацелена на этого кандидата Грудинина. Тем не менее мы видим, что чуть больше половины сторонников КПРФ готовы сегодня голосовать за Грудинина. И это только начало кампании — как говорится, еще не все разоблачения прошли", — заявил Мартынов. 

Регистрация П. Грудинина в качестве кандидата в Президенты РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Директор Института новейших государств высказал мнение, что выдвижение от КПРФ мало известного за пределами Московской области кандидата может свидетельствовать о кризисе внутри партии. 

"Многие не понимают, почему вторая по величине и старейшая партия страны с такими традициями, которая себя считает наследницей КПСС, не смогла выставить достойного кандидата. Грудинин, безусловно, успешный предприниматель, но областного уровня. На уровне Московской области он вполне известный. За пределы Московской области его бизнес не выходит, если не считать вывезенных денег за рубеж", — отметил Мартынов.

При этом эксперты отмечают, что некоторый всплеск рейтинга Павлу Грудинину могут обеспечить поездки по регионам.

"Вопрос в том, насколько его примут люди, потому что мы пока не можем быть уверены в том, что его коммуникация с избирателями будет 100-процентно удачной. Если он хорошо себя покажет как кандидат, скажем так, не московский, а общероссийский, народный, это может ему рейтинг немножко подрастить", — заявила Федорова.

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Политика
Комментарии
219 пользователей оставили 439 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
viktor1961
Все делают для Путина даже рейтинг занижают .Всех кого я знаю будут голосовать за Грудинина.
17:47
17.01.2018
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Евгений Васильевич
Конечно испугались и начали на него пургу нести. Он чиновником никогда не был, он бизнесмен. Имеет право на честно заработанные деньги!!! Тем более он обеспечивает всех своих работников! Так что с вашими СМИ, его рейтинг только вырос
17:48
17.01.2018
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