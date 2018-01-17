МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин абсолютно здоров, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал доклад о состоянии президента США Дональда Трампа.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря, не планирует ли Кремль обнародовать данные о состоянии здоровья главы государства. На это Песков ответил, что в российском законодательстве такие форматы не предусмотрены.

"Мне неизвестно о том, что такие форматы готовятся. И в нашем законодательстве какие-то обязательные обнародования данных о состоянии здоровья президента не предусмотрены", — сказал он.

"В свою очередь могу вас заверить, что президент абсолютно здоров, может дать фору многим", — заключил Песков.