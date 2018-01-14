Посол России в США выступил за возобновление контактов в формате 2+2

ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что поднял во время встречи в Вашингтоне с американским послом в РФ Джоном Хантсманом вопрос возобновления контактов Москвы и Вашингтона на различных уровнях, в том числе в формате "2+2" — между министрами обороны и главами внешнеполитических ведомств, а также тему создания совместной группы по кибербезопасности.

Встреча Антонова и Хантсмана состоялась в четверг в Вашингтоне. Как сообщили в госдепе, американский посол находился в столице в связи с регулярными консультациями.

"Я поднял перед Ханстманом вопрос о возобновлении контактов между нашими странами на различных уровнях, в том числе чтобы встретились министры обороны, и в формате "2+2" (главы внешнеполитических и оборонных ведомств — ред.). Мы предложили создать группу по кибербезопасности, предложили восстановить контакты между парламентариями — это очень важно", — сказал посол российским журналистам.

В последний раз встреча в формате "2+2" проходила в 2013 году в Вашингтоне.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели первую встречу 7 июля "на полях" саммита G20 в Гамбурге. Президент РФ на пресс-конференции по итогам своего участия в саммите заявил, что между Россией и США не должно быть ситуаций неопределенности в вопросах кибербезопасности, и рабочая группа по этому вопросу, которая будет создана двумя странами, исключит в будущем какие-либо спекуляции.