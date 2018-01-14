Главы МИД России и Ганы поздравили друг друга с 60-летием дипотношений

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и региональной интеграции Республики Гана Ширли Айоркор Ботчвей обменялись в воскресенье поздравительными телеграммами по случаю 60-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя государствами, сообщает сайт МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули традиционно дружественный характер российско-ганских связей, высказались за поддержание активного политического диалога по ключевым вопросам международной и африканской повестки дня, наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях", — говорится в сообщении.