Антонов и Хантсман обсудили возможное улучшение отношений России и США

ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что обсудил на днях с американским послом в РФ Джоном Хантсманом улучшение российско-американских отношений.

Встреча состоялась в четверг. В госдепе США сообщали, что Хантсман прибыл в Вашингтон для проведения регулярных консультаций.

Антонов сообщил российским журналистам, что обсудил с Хантсманом, "как улучшить российско-американские отношения".

"К сожалению, было признано, что в одночасье сделать это невозможно, потребуется много усилий с той и с другой стороны. Мы проанализировали все двусторонние озабоченности, все двусторонние проблемы", — сказал посол.

Он пояснил, что во время встречи с Хантсманом были намечены "совместные шаги", что "очень важно".

"Он будет работать с госдепартаментом, Белым домом и он будет работать на Капитолии, что особенно важно. Мы здесь будем ждать, когда они примут решение о возобновлении российско-американских отношений", — добавил Антонов.

"Я считаю Хантсмана умным, толковым профессионалом. Я считаю, что встреча прошла хорошая, встреча прошла конструктивная, и я позитивно оцениваю настрой Хантсмана на развитие российско-американских отношений", — подчеркнул дипломат.