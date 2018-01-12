МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Предложение президента России Владимира Путина передать Киеву военную технику из Крыма — жест доброй воли, чтобы сдвинуть урегулирование конфликта на Украине с мертвой точки, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Накануне Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии, а для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в Россию готовы пригласить украинских специалистов.

"Президент в том числе и вчера об этом говорил: о том, что Россия больше других стран заинтересована в том, чтобы были реализованы минские договоренности, президент является сторонником продолжения и завершения процесса обмена удерживаемыми лицами. И это, скажем так, еще один жест доброй воли. Проявление этого политического настроя на то, чтобы все-таки сдвинуть процесс украинского регулирования с мертвой точки", — сказал Песков журналистам.

"Вы знаете, что до начала активных боевых действий на Донбассе часть техники была возвращена на Украину, затем этот процесс был прекращен в связи с началом активных боевых действий, с началом кровопролития в самой Украине. Но вы знаете, что Путин неоднократно подчеркивал, демонтировал заинтересованность России в выводе наших отношений из того пике, в которое они вошли, и из того враждебного, плачевного состояния, в котором находятся", — добавил пресс-секретарь.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Власти России неоднократно заявляли, что жители Крыма сделали выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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