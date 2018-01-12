В посольстве Израиля рассказали о подготовке встречи Путина и Нетаньяху

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (справа) во время встречи. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (справа) во время встречи. Архивное фото

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В ближайшее время будут согласованы дата и место встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщили РИА Новости в посольстве Израиля в РФ.

Путин и Нетаньяху договорились о встрече во время телефонного разговора 1 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что на встрече лидеры планируют "обсудить текущие вопросы двусторонних отношений и обменяться мнениями по различным международным и региональным вопросам". Нетаньяху в четверг подтвердил, что встреча пройдет в "ближайшие недели".

"Детали встречи будут согласованы с российской стороной в ближайшее время", — сказал собеседник агентства.