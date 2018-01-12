Минск заявил, что не намерен дружить с Евросоюзом в ущерб России

МИНСК, 12 янв — РИА Новости. Минск не намерен налаживать связи с Евросоюзом в ущерб России, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
По словам министра, Белоруссия может выжить только за счет нормальных отношений со всеми глобальными игроками в регионе и мире, а в политике придерживается принципа неконфронтационности.
"Мы действительно находимся на стыке между Востоком и Западом — такова судьба Белоруссии. Мы на себе ощущаем все те негативные последствия, которые проистекают из присутствующей сегодня в этом регионе конфронтации", — сказал глава МИД.
Макей напомнил, что на саммите Восточного партнерства, который состоялся в Брюсселе в ноябре прошлого года, Белоруссия "четко заявила, что не допустит никаких антироссийских положений в заключительной декларации этого саммита".
"Я думаю, что в России <…> видят, что Белоруссия намерена развивать конструктивные, взаимовыгодные отношения со всеми внешними партнерами не за счет России и не в ущерб России", — добавил он.
Министр подчеркнул, что Минск считает Москву первостепенным стратегическим партнером во всех сферах.