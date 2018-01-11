Путин оценил российско-украинские отношения

Президент РФ Владимир Путин на встрече с школьниками - авторами лучших сочинений на тему Россия, устремленная в будущее. 11 января 2018

Президент РФ Владимир Путин на встрече с школьниками - авторами лучших сочинений на тему Россия, устремленная в будущее. 11 января 2018

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал сложившуюся ситуацию в отношениях между Россией и Украиной ненормальной, он рассчитывает на нормализацию в будущем.

"По поводу наших отношений с Украиной в целом — абсолютно ненормальная ситуация, когда вместо конструктивного развития отношений между двумя близкими, братскими странами, являющимися фактически частями одного и того же народа, складывается ситуация, которую мы наблюдаем сегодня", — сказал Путин на встрече с главными редакторами российских печатных СМИ и информационных агентств.

Он выразил надежду, что после решения вопроса о Донбассе, которое рано или поздно произойдет, отношения между Россией и Украиной будут нормализовываться.