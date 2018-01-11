Глава Палестины планирует встретиться с Путиным 12 февраля

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас планирует посетить Россию 12 февраля и провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил РИА Новости посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль.

"Встреча планируется 12 февраля", — сказал посол.

По его словам, скорее всего, встреча пройдет в Сочи, однако точное место переговоров пока не определено.

Ранее посол Палестины сообщил РИА Новости, что в ходе своего визита в Россию в середине февраля Аббас планирует обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе решение США по Иерусалиму. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что ведется обсуждение возможных контактов РФ и Палестины на высшем уровне.