В Крыму рассказали о подготовке Киевом "атаки дронов" на полуостров

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Украинские спецслужбы готовят "атаку дронов" на Крым, которая будет подана Киевом как акция крымско-татарского сопротивления, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.
По данным депутата, диверсия будет похож на беспилотную атаку российской базы Хмеймим в Сирии.
"Уже есть отработанная схема: в нейтральных водах "висит" американский разведчик "Посейдон", который и должен выдать целеуказание и корректировку данных украинским беспилотникам. И хотя нет сомнений, что вся эта "воробьиная стая" будет разгромлена, сам факт заявления о том, что это "операция крымско-татарского сопротивления", должен возыметь эффект разорвавшейся бомбы", — пояснил он.
Парламентарий призвал не "закрывать глаза" на полеты "Посейдонов", которые выдают украинским военным целеуказания по Крыму.
В ночь на 6 января террористы попытались атаковать авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе с использованием беспилотников. К российским объектам приблизились 13 дронов, однако нападение провалилось.