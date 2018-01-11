Опрос показал, кто стал лидером рейтинга доверия политикам в России

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину в декабре достиг годового максимума – 57,7%, показало новое исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Лидером по недоверию остается лидер ЛДПР Владимир Жириновский: по данным за 25-29 декабря 29,4% опрошенных сказали, что не доверили бы ему решать важные государственные вопросы, свидетельствуют данные опроса. Также был зафиксирован значительный рост антирейтинга кандидата на пост президента РФ Ксении Собчак: показатель недоверия с 8,9% увеличился до 14,3% в конце месяца.
Исследование проводилось в декабре 2017 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Каждый день опрашивались 600 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ, среднее число опрошенных за неделю составляло 4200 человек.
Президентские выборы в России пройдут 18 марта.