Опрос показал, кто стал лидером рейтинга доверия политикам в России

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину в декабре достиг годового максимума – 57,7%, показало новое исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Второе место на последней неделе декабря по-прежнему занимает министр обороны Сергей Шойгу с результатом в 18%, говорится в исследовании ВЦИОМ, которое имеется в распоряжении РИА Новости. На фоне снижения показателя премьер-министра Дмитрия Медведева — до 12,9% в конце 2017 года, третью строчку рейтинга занял глава МИД Сергей Лавров с показателем 13,3%, свидетельствуют данные опроса. Кандидата в президенты от партии КПРФ Павла Грудинина только 2,9% респондентов в конце декабря назвали в числе политиков, вызывающих доверие, отмечает ВЦИОМ.

Лидером по недоверию остается лидер ЛДПР Владимир Жириновский: по данным за 25-29 декабря 29,4% опрошенных сказали, что не доверили бы ему решать важные государственные вопросы, свидетельствуют данные опроса. Также был зафиксирован значительный рост антирейтинга кандидата на пост президента РФ Ксении Собчак: показатель недоверия с 8,9% увеличился до 14,3% в конце месяца.

Исследование проводилось в декабре 2017 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Каждый день опрашивались 600 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ, среднее число опрошенных за неделю составляло 4200 человек.

Президентские выборы в России пройдут 18 марта.