Артамонов рассказал об отношениях с Дерипаской после суда

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в интервью РИА Новости рассказал, что продолжает общаться с бизнесменом Олегом Дерипаской после суда.

"Общаемся. Два мужика всегда могут помириться. У нас нормальные отношения. Да, может быть, я погорячился, но он тоже согласился с тем, что был не прав", — сказал Артамонов.

Он пояснил, что в свое время дал согласие на покупку "Кондровской бумажной компании". "Нам пообещали, что комбинат будет развиваться, а потом все пошло под гору. Нельзя просто пользоваться предприятием, не вкладывая ни копейки в модернизацию. Это неправильно. Поэтому я и высказался", — заметил глава региона.

По его словам, сейчас на комбинат приходят новые собственники, по частям выкупают у Дерипаски активы, и более или менее все начинает работать. Но в полной мере, как раньше, по мнению Артамонова, восстановить работу компании, скорее всего, не удастся: многие производственные участки пришли в негодность.

"Там есть одно старинное здание – заводской корпус, которому несколько веков. Внешне очень красивое, даже не скажешь, что это фабрика. Мы там планируем сделать музей или перепрофилировать в социальный объект, например, в гостиницу. Подумаем, как распорядиться. Утратить, конечно, его не хотелось бы", — добавил губернатор.

Глава "Русала" Олег Дерипаска в 2013 году подал в арбитражный суд Красноярского края иск к губернатору Калужской области из-за статьи "Артамонов назвал Дерипаску жуликом". Бизнесмен потребовал признать несоответствующим действительности ряд фрагментов статьи, обязать СМИ удалить данные сведения с сайта и разместить опровержение.

Артамонов отмечал, что не оскорблял Дерипаску, а характеризовал управленцев его компании. По словам губернатора, он сказал, что люди Дерипаски, "которые управляют его предприятиями в Калужской области, довели их "до ручки", людей вышвырнули на улицу". Артамонов добавил, что один из журналистов выложил его слова в интернет в искаженном виде.

Суд в конце декабря того же года частично удовлетворил иск бизнесмена и взыскал с Артамонова 1 рубль в качестве компенсации морального вреда, а также обязал СМИ удалить информацию со своего сайта и опубликовать опровержение. Калужский губернатор обжаловал это решение. В марте 2014 года суд утвердил мировое соглашение: стороны признали, что Артамонов в своем высказывании о противоправных деяниях в отношении ОАО "Кондровская бумажная компания" имел в виду неустановленных лиц, которые могли быть причастны к причинению вреда компании, и не имел в виду Дерипаску лично, а также лиц из его команды. Суд также обязал СМИ удалить спорную публикацию.

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