Калужский губернатор счастлив, что его есть кому сменить

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, возглавляющий регион с 2000 года, заявил в интервью РИА Новости, что всегда держит в голове возможность ухода с поста и кандидатуру преемника.

"В 2000 году на первом брифинге журналисты задали вопрос о моих ближайших планах. Я сказал: моя ближайшая задача – подготовить себе преемника. Я эту задачу всегда держу в поле зрения и работаю всегда в таком составе, чтобы в любой момент было кому меня заменить. И я счастлив тем, что есть кому", — ответил Артамонов на вопрос, готовит ли он себе преемника.

Он отказался конкретизировать, о ком может идти речь. "Фамилию назовет президент", — сказал губернатор.

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