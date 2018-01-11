МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас планирует посетить Россию в первой половине февраля, обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе решение США по Иерусалиму, заявил РИА Новости посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль.

"Визит планируется на первую половину февраля", — сказал дипломат.

Он отметил, что Аббас хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить с ним вопросы региональной повестки дня, "ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе признание (президентом США Дональдом) Трампом Иерусалима столицей Израиля".

Ранее советник лидера ПНА Набиль Шаат сообщал, что Аббас посетит Россию в "скором времени".

В начале декабря Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины. После объявления решения в Стамбуле и Анкаре прошли акции протеста.