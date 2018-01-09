Саудовская Аравия ратифицировала меморандум о сотрудничестве с Россией

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Совет министров Саудовской Аравии принял решение ратифицировать меморандум о сотрудничестве с Россией в области связи и информационных технологий, сообщила саудовская интернет-газета Sabq.

Заседание совета министров прошло во вторник под председательством короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в королевском дворце.

Первый за всю историю двусторонних отношений визит саудовского монарха в Россию состоялся 5-6 октября 2017 года. Инвестиционный форум двух стран прошел 6 октября, также король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Меморандум о сотрудничестве между министерством связи и информационных технологий Саудовской Аравии и министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации был подписан 5 октября 2017 года.