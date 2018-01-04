Данные ДЗЗ с гражданских спутников перестали быть гостайной в России

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), полученные с гражданских российских спутников, перестали считаться государственной тайной, следует из изменений, внесенных в соответствующий указ президента РФ.
"Геопространственные сведения по территории Российской Федерации и другим районам Земли, раскрывающие результаты деятельности по дистанционному зондированию Земли (кроме данных ДЗЗ из космоса, получаемых с зарубежных космических аппаратов или российских космических аппаратов гражданского назначения), имеющие важное оборонное или экономическое значение", — приводится в документе пример данных, являющихся гостайной.
Ранее под статус гостайны попадали все сведения ДЗЗ, имеющие важное оборонное или экономическое значение.