Данные ДЗЗ с гражданских спутников перестали быть гостайной в России

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), полученные с гражданских российских спутников, перестали считаться государственной тайной, следует из изменений, внесенных в соответствующий указ президента РФ.

Изменения в указ от 30 ноября 1995 года опубликованы 4 января 2018 года на официальном портале правовой информации.

"Геопространственные сведения по территории Российской Федерации и другим районам Земли, раскрывающие результаты деятельности по дистанционному зондированию Земли (кроме данных ДЗЗ из космоса, получаемых с зарубежных космических аппаратов или российских космических аппаратов гражданского назначения), имеющие важное оборонное или экономическое значение", — приводится в документе пример данных, являющихся гостайной.

Ранее под статус гостайны попадали все сведения ДЗЗ, имеющие важное оборонное или экономическое значение.