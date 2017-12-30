Пушков назвал глупостью года заявление об "уязвимости" Крымского моста

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал заявление об "уязвимости" Крымского моста для украинских ракет глупостью года. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Заявление об уязвимости крымского моста для ракет Украины — глупость года, будь-то в устах экс-военного или в головах киевских стратегов", — написал политик.

Ранее в субботу генерал-лейтенант запаса, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что мост через Керченский пролив "с военной точки зрения является достаточно уязвимым для авиации, ракет наземного и морского базирования".

В Крыму уже отреагировали на заявления экс-военачальника. Так, депутат Госсовета Владислав Ганжара назвал выпад Романенко абсурдным и враждебным.

"Я считаю заявление украинского генерала враждебным и в то же время абсурдным, демонстрирующим сущность украинского режима, который на протяжении нескольких лет ведет войну против собственного народа", — приводит слова депутата RT.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по нему запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019-го.