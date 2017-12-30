Лавров рассказал, чему он научился у Путина

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на передаче Тиграна Кеосаяна "Международная пилорама" рассказал, чему научился у Владимира Путина.

На вопрос, как удается с серьезным лицом произносить фразу "западные партнеры", Лавров отметил, что этот навык он перенял у российского президента.

"Он (Владимир Путин. — Прим. ред.) эту фразу тоже употребляет, — сказал министр. — Я считаю, что, по большому счету, все, с кем мы общаемся, — это партнеры. Только есть партнеры договороспособные, а есть партнеры безнадежно недоговороспособные. Таковых на Западе становится все больше".

В интервью Лавров также объяснил, зачем дипломату французский язык и иронично прокомментировал заявления о "вмешательстве" России во внутренние дела других стран.