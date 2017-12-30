МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на передаче Тиграна Кеосаяна "Международная пилорама" рассказал, чему научился у Владимира Путина.
"Он (Владимир Путин. — Прим. ред.) эту фразу тоже употребляет, — сказал министр. — Я считаю, что, по большому счету, все, с кем мы общаемся, — это партнеры. Только есть партнеры договороспособные, а есть партнеры безнадежно недоговороспособные. Таковых на Западе становится все больше".
В интервью Лавров также объяснил, зачем дипломату французский язык и иронично прокомментировал заявления о "вмешательстве" России во внутренние дела других стран.