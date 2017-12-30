В Крыму ответили украинскому генералу на слова об уязвимости нового моста

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Украинские власти могут делать только враждебные заявления. Такое мнение в беседе с RT выразил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

Ранее заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко сказал, что Крымский мост уязвим для авиации и ракет наземного и морского базирования.

"Я считаю заявление украинского генерала враждебным и в то же время абсурдным, демонстрирующим сущность украинского режима, который на протяжении нескольких лет ведет войну против собственного народа", — отметил Ганжара.

Он назвал Крым "авианосцем в Черном море с точки зрения безопасности", а мост, по его словам, будет достроен вопреки надеждам украинских властей.

"Мы со стороны украинского государства подобные угрозы относительно каких-то ракетных стрельб рядом с республикой слышали много раз. Но Киев может сегодня лишь делать враждебные заявления, демонстрируя лицо собственного режима", — добавил он.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, в свою очередь, напомнил, что мост — это прежде всего гражданский объект, а не военный. Сенатор, однако, предупредил, что в случае угрозы "церемониться" никто не будет.

"Поэтому это все детский лепет, разговор не совсем адекватного генерала, не до конца понимающего последствия возможных таких действий", — сказал он.

Замглавы комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин добавил, что подобные заявления "не красят в прошлом руководителя такого ранга военного ведомства", поскольку мост в первую очередь служит для улучшения качества жизни мирных граждан. При этом он добавил, что сам объект находится "в надежных руках".

"У нас достаточно сил и средств, которые уже сейчас обеспечивают безопасность данного объекта. В случае возникновения какой-либо угрозы последует адекватный ответ", — пообещал он.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019-го.