РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

В Крыму ответили украинскому генералу на слова об уязвимости нового моста

12:5130.12.2017
(обновлено: 14:27 30.12.2017)
398587915
© РИА Новости / Министерство транспорта РФПерейти в фотобанкСтроительство Крымского моста через Керченский проливСтроительство Крымского моста через Керченский пролив
© РИА Новости / Министерство транспорта РФ
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Украинские власти могут делать только враждебные заявления. Такое мнение в беседе с RT выразил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

Ранее заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко сказал, что Крымский мост уязвим для авиации и ракет наземного и морского базирования.

"Я считаю заявление украинского генерала враждебным и в то же время абсурдным, демонстрирующим сущность украинского режима, который на протяжении нескольких лет ведет войну против собственного народа", — отметил Ганжара.

Строительство Крымского моста. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Украинский генерал заявил об уязвимости Крымского моста к ударам ракет
Он назвал Крым "авианосцем в Черном море с точки зрения безопасности", а мост, по его словам, будет достроен вопреки надеждам украинских властей.

"Мы со стороны украинского государства подобные угрозы относительно каких-то ракетных стрельб рядом с республикой слышали много раз. Но Киев может сегодня лишь делать враждебные заявления, демонстрируя лицо собственного режима", — добавил он.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, в свою очередь, напомнил,  что мост — это прежде всего гражданский объект, а не военный. Сенатор, однако, предупредил, что в случае угрозы "церемониться" никто не будет.

Крымский мост. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
"Крымский": россияне выбрали название моста через Керченский пролив
"Поэтому это все детский лепет, разговор не совсем адекватного генерала, не до конца понимающего последствия возможных таких действий", — сказал он.

Замглавы комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин добавил, что подобные заявления "не красят в прошлом руководителя такого ранга военного ведомства", поскольку мост в первую очередь служит для улучшения качества жизни мирных граждан. При этом он добавил, что сам объект находится "в надежных руках".

"У нас достаточно сил и средств, которые уже сейчас обеспечивают безопасность данного объекта. В случае возникновения какой-либо угрозы последует адекватный ответ", — пообещал он.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019-го.

Крымский мост
Каким будет мост через Керченский пролив
Комментировать
Политика
Комментарии
37 пользователей оставили 39 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Cicicipi
Этот заместитель укрогенштаба не просекает, что их мосты ни как не отличаются от мостов в других странах и ровно так же являются целями, если чо. Так же как и он сам.
13:08
30.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Иван Романов
Такое заявление лишь подтверждает абсолютную "неуязвимость" мозгов генерала для здравого смысла...)))
12:59
30.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена