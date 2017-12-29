Песков затруднился назвать главные достижение и неудачу года

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Назвать одно главное достижение 2017 года затруднительно, поскольку их много и в экономической, и в социальной, и в других сферах, работа на протяжении всего времени велась очень напряженная и эффективная, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы как-то таким образом не составляли перечень ни достижений, ни каких-то неудач. Трудно сказать. Назвать какое-то одно достижение было бы неверным, потому что на самом деле достижений очень много — это и экономика, вы знаете смену основного тренда в экономике, это и рекордно низкий уровень инфляции, это и инициативы и меры, которые принимаются в социальной сфере. Перечень очень большой, и работа была очень напряженная и очень эффективная. Главное, что и эффект от этой работы растянут по времени, поэтому говорить рамками одного года было бы неверным", — сказал Песков в ответ на просьбу назвать главное достижение и главную неудачу года по версии Кремля.

Пресс-секретарь президента добавил, что выделить основную неудачу года тоже довольно затруднительно. "Это должен говорить сам президент", — подчеркнул Песков.