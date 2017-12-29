МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал разочарованиями 2017 года ситуацию в отношениях Москвы и Вашингтона, а также зависшее состояние минских договоренностей по Украине.

"Вполне может", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли считать нынешние российско-американские отношения разочарованием года, как и то, что их не удалось выровнять.

"Конечно, можно только выразить сожаление в связи с тем, что по-прежнему в зависшем состоянии находятся минские договоренности. По-прежнему не удалось продвинуться в плане их реализации. Вы знаете нашу позицию, почему мы буксуем в плане реализации минских договоренностей, по чьей вине и в связи с чьим нежеланием", — добавил Песков.