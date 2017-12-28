Песков рассказал об осужденных в России украинцах

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Граждане Украины, которых осудили по российскому законодательству и отбывают наказание, не являются пленными или удерживаемыми лицами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Но в любом случае, конечно, подобные вопросы — они решаются на высшем уровне, и все зависит от тех решений, которые принимает глава государства", — сказал он, отвечая на вопрос о возможности обмена украинцев, осужденных в России.

Ранее украинский президент Петр Порошенко заявил, что россиян, находящихся в украинских тюрьмах, нужно обменять на украинцев, осужденных в России.