В МИД прокомментировали ограничения для США по договору об открытом небе

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Решение России ввести с 1 января ограничения для США по Договору по открытому небу является ответной мерой на аналогичные действия Вашингтона, заявил РИА Новости директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

"Это ответная мера", — пояснил российский дипломат.

Ранее военно-дипломатический источник сообщил агентству, что Россия ограничит количество аэродромов, которые можно использовать американским самолетам-наблюдателям согласно договору по открытому небу.

Как сообщило в сентябре издание Wall Street Journal, американские власти готовятся объявить о введении ограничений на полеты российских военных самолетов над США в рамках договора по открытому небу. В частности, возможно введение ограничений на полеты над Аляской и Гавайями. По данным газеты, подготовка ограничений на полеты над территорией США стала ответом американских властей на запрет РФ на полеты над Калининградом. Как пишет издание, в рамках договора по открытому небу дальность разведывательного полета может составлять до 5,5 тысячи километров, а "Россия ввела "сублимит" в 500 километров над Калининградом.

В Кремле США призвали выдвигать любые претензии в рамках договора в строгом соответствии с документом.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.