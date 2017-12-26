Президенты России и Молдавии обсудили двусторонние отношения

КИШИНЕВ, 26 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон обсудил с российским лидером Владимиром Путиным обсудили вопросы, касающиеся двусторонних отношений.

Президент Молдавии выразил надежду, что в 2018 году странам удастся выйти на новый уровень сотрудничества, без того напряжения, которое сопровождало отношения между государствами в уходящем 2017 году.

Додон вступил в должность президента Молдавии 23 декабря 2016 года. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. Он неоднократно заявлял, что Молдавии "жизненно необходимо восстановить отношения с Россией".