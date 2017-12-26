Памфилова не исключила возможности внедрения блокчейна на выборах

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова допускает возможность перехода к системе блокчейн в российской избирательной системе, к этому нужно быть готовым.

На заседании ЦИК во вторник рассматривался проекты планов мероприятий Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК России на предстоящие три года. Члены комиссии сошлись на том, что документы на 2019 и 2020 годы нуждаются в доработке, оба были приняты на заседании только за основу.

"Вы сейчас идёте традиционным, инерционным сценарием, привычным, а у нас ситуация меняется стремительно. Посмотрите, за неполный год сколько мы новаций ввели, в том числе и технологических, и технических. Вы должны предложить несколько вариантов развития, быть может, мы за год-два перейдем вообще к системе блокчейна, если интернетизация страны будет массовой. Такой вариант возможен? Возможен", — сказала Памфилова на заседании.

Она отметила, что необходима вариативность, разные подходы и акценты. "Поэтому хотелось бы, чтобы вы в перспективу посмотрели с учётом прогресса технического", — уточнила глава ЦИК.