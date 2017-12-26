ЦИК разрешил Собчак начать предвыборную кампанию

Ксения Собчак во время подачи документов в ЦИК России по выдвижению кандидатом на президентских выборах

Ксения Собчак во время подачи документов в ЦИК России по выдвижению кандидатом на президентских выборах

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Центризбирком разрешил телеведущей Ксении Собчак начать предвыборную кампанию. Теперь она может открыть специальный счет для формирования избирательного фонда, а затем начать сбор подписей в свою поддержку.

Кроме того, ЦИК зарегистрировал трех уполномоченных представителей выдвинувшей ее партии "Гражданская инициатива", а также уполномоченного самой Собчак по финансовым вопросам.

Ей нужно собрать не менее 100 тысяч подписей в свою поддержку, причем на один регион должно приходиться не более 2,5 тысячи подписей.

В первый день кампании телеведущая планирует открыть штаб в центре Москвы. Избирательный фонд в ее поддержку начнут наполнять со среды, юристы кандидата выехали открывать счет, сообщила РИА Новости официальный представитель Собчак Ксения Чудинова.

Программа Собчак

В субботу Собчак представила свою предвыборную программу под названием "123 трудных шага", где цифра — это количество пунктов по внутренней, внешней и социальной политике, а также экономике.

Выступая на съезде "Гражданской инициативы", она заявила, что главными проблемами страны остается "несменяемость власти, порождаемая ею коррупция и, как следствие, несправедливое распределение общественного блага, замедление технического и социального прогресса, международная изоляция, экономический кризис".

Собчак отметила, что ее кампания "рассчитана на людей, которым не нравится жить в бедности в богатейшей стране", а также что для нее действительно важны темы, касающиеся женщин. Она позиционирует себя как "кандидат против всех".

Агитация в регионах

Тем временем, кампания телеведущей уже фактически началась. Собчак сообщила, что в ее поддержку в регионах открылись порядка 45 предвыборных штабов. Она намерена сосредоточиться именно на агитации в за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

"Мы постоянно ездим, каждую неделю у нас проходит несколько поездок в регионы, я общаюсь с избирателями, я занимаюсь агитацией, я узнаю огромное количество проблем, которые происходят в регионах, и, в частности, эти проблемы тоже становятся частью моей политической повестки. Я езжу и буду продолжать это делать и, мне кажется, это вообще важнейшая вещь", — сказала Собчак журналистам в субботу.

По ее словам, Москва и Санкт-Петербург уже достаточно политически активны и "оппозиционно настроены".

"Я вот, совсем недавно вернулась из Твери, сейчас на этой неделе меня ждёт ещё несколько поездок, в том числе в Казань и потом, после праздников, я продолжу, конечно же, эту деятельность", — пояснила Собчак.

Поддержка Собчак

Между тем, количество сторонников Собчак перевалило за сто тысяч. Речь идет о людях, которые кликнули на ссылку "присоединиться" на сайте sobchakprotivvseh.ru.

Однако опрошенные РИА Новости эксперты отметили, что сбор ста тысяч голосов в интернете не конвертируется в подписи. Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов сообщал, что узнаваемость и поддержка — это абсолютно разные категории и медийная узнаваемость и даже симпатии как к медиаперсонажу не переходят автоматически в политическую поддержку.