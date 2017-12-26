ЦИК планирует потратить 2,5 миллиона рублей на мониторинг соцсетей

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Российский центр обучения избирательным технологиям при ЦИК России (РЦОИТ) проводит тендер на мониторинг социальных сетей, потратить на эти цели планируется не более 2,5 миллиона рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Исполнителю (планируется выбрать в конце января) предстоит оформлять существующие и создавать другие аккаунты ЦИК России, готовить для них контент, организовать взаимодействие с пользователями, вовлекать их в коммуникацию, а также мониторить соцсети для повышения качества обратной связи.

Указывается также, что исполнитель должен разработать стратегию присутствия ЦИК России в социальных сетях с даты заключения контракта и до конца 2018 года. Финансироваться работы будут за счет средств из федерального бюджета.

Российский Центризбирком в августе открыл официальные аккаунты в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассники", Twitter и каналы в Telegram и на YouTube. Тогда отмечалось, что эти аккаунты стали первыми площадками в соцсетях, представляющими официальную позицию ЦИК, а также предназначенными для общения и тематических дискуссий. На них будут публиковаться новости ЦИК, анонсы аналитических статей и интервью, опубликованных в сетевом издании "Вестник ЦИК России".