Полпред в ЦФО представил врио губернатора Воронежской области Гусева

ВОРОНЕЖ, 26 дек — РИА Новости. Новый полпред президента в Центральном федеральном округе (ЦФО) Алексей Гордеев представил депутатам Воронежской областной думы экс-мэра Воронежа Александра Гусева в качестве временно исполняющего обязанности губернатора области.

Президент России Владимир Путин в понедельник принял отставку по собственному желанию губернатора Воронежской области Гордеева и назначил врио главы региона Гусева. Также глава государства подписал указ "О полномочном представителе президента РФ в Центральном федеральном округе" и назначил им Гордеева.

Нового врио губернатора представили на внеочередном заседании областной думы во вторник. "Хотел представить вам Александра Викторовича Гусева… Это в определенном смысле карт-бланш, доверие нашему региону ", — сказал Гордеев депутатам и членам правительства Воронежской области, представляя нового врио главы региона.

По словам Гордеева, назначение Гусева — "выверенное решение президента РФ". "Потому что решение было назначить исполняющим обязанности человека из нашей среды — воронежца, человека, который все эти годы работал на государственной и муниципальной службе, погружен в наши проблемы… Александр Викторович, надеюсь, что вы продолжите все созидательные процессы и сможете сплотить команду и обеспечить слаженную работу", — сказал Гордеев.

Гусев поблагодарил тех, кто принял решение о его назначении, отметив, что для него это большая честь. "Я отдаю себе отчет в том, насколько масштабны и сложны задачи, которые нужно решать на территории Воронежской области, и отчет о том, насколько высока планка соответствия руководителя Воронежской области… Я хочу вас заверить, что приложу все усилия, чтобы соответствовать этому статусу и исполнить все, что от меня будет положено", — заявил новый врио главы региона.

Александр Гусев родился 27 июля 1963 года в деревне Озерское Калужской области. В 1985 году окончил Ярославский государственный технический университет по специальности "Химическая технология синтетического каучука". В 2004 году получил степень MBA в Академии народного хозяйства при правительстве РФ. Кандидат химических наук.

С 2007 по март 2009 года — генеральный директор ОАО "Воронежсинтезкаучук". С апреля 2009 по сентябрь 2010 года — заместитель председателя правительства Воронежской области — руководитель департамента промышленности, транспорта и связи Воронежской области. С октября 2010 по сентябрь 2013 года был замгубернатора Воронежской области — первым зампредседом правительства. В сентябре 2013 года Гусева избрали мэром Воронежа. Гусев является членом регионального политсовета партии "Единая Россия". Декларированный доход Александра Гусева в 2016 году составил 5,3 миллиона рублей.