Мэром Самары впервые стала женщина

САМАРА, 26 дек — РИА Новости. Депутаты самарской думы выбрали мэра Самары, им стала Елена Лапушкина, передаёт корреспондент РИА Новости.

Она была выбрана мэром города единогласно. За неё проголосовали все 36 присутствующих депутатов. Ранее Лапушкина занимала пост главы администрации Железнодорожного района города.

На пост мэра претендовали 46 человек. Из них конкурсная комиссия выбрала трёх кандидатов — генерального директора компании "ЭкоСтройресуос" и экс-депутата Самарской губернской думы Константина Ряднова, советника директора ООО "Управляющая компания ОЭК" Антон Алимов и Елену Лапушкину.

Выступая перед депутатами, Лапушкина сообщила, что своими первоочередными задачами считает организацию выборов президента России и подготовку к играм ЧМ-2018 в Самаре.

Экс-мэр Самары Олег Фурсов покинул свой пост и с 1 ноября перешел на должность регионального министра труда и занятости населения, которую он занимал ранее. Сейчас обязанности мэра Самары исполняет Владимир Василенко. Он также является первым замом главы города.

Прямые выборы мэра Самары отменили по решению губернской думы в сентябре 2014 года. Последним избранным мэром города был Дмитрий Азаров, который сейчас является и.о. губернатора региона.