В Putin Team выбрали фирменную символику

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В движении Putin Team выбрали фирменную символику, сообщается на сайте организации.

Основатель Putin Team хоккеист Александр Овечкин 24 ноября объявил конкурс по созданию фирменного стиля движения. Прием заявок был прекращен 15 декабря. Голосование, в котором приняли участие несколько десятков тысяч человек, закрылось в ночь на 25 декабря.

"В финал вышли три работы. Их авторами стали: Сергей Алферов, Николай Леванов и Валерий Хорохордин. Для последующего нанесения на экипировку и сувенирную продукцию движения было решено использовать все три варианта, за которые было отдано наибольшее количество голосов", — говорится в сообщении на сайте Putin Team.

Движение Putin Team @ovi8 с середины ноября выбирало символику. Дизайн, разработанный тремя финалистами, нанесут на экипировку и сувенирную продукцию. pic.twitter.com/DKnte0yKSJ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 25 декабря 2017 г.

​Стиль Сергея Алферова отличается лаконичностью и включает исключительно подписи бело-красной расцветки на черном фоне. Валерий Хорохордин в своем варианте символики использует такие же цвета, но выбирает шрифт со славянской тематикой. Николай Леванов делает акцент на сочетании ярких красного и бирюзовых цветов. Также он использует фотографии президента России и более мягкую форму шрифта.

Хоккеист Александр Овечкин, который с 2005 года выступает за клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" и является его капитаном, в начале ноября объявил, что создает общественное движение Putin Team — "Команда Путина". Он подчеркнул, что всегда открыто поддерживал президента России, и отметил, что целью общественного движения будет объединение всех поддерживающих Путина в одну команду, чтобы "показать всем сильную и сплоченную Россию".

В Кремле приветствовали инициативу Овечкина, однако отметили, что не знают, в какой форме будет реализована инициатива спортсмена.