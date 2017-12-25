Путин призвал парламент не увлекаться политической борьбой, а работать

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Правительство и обе палаты парламента не должны с головой уходить в политическую борьбу на фоне грядущих в России президентских выборов, забывая о законотворческой деятельности, заявил глава государства Владимир Путин в понедельник.

"Грядут выборы президента. Так же, как и правительство, нижняя и верхняя палаты не должны сосредоточить всю свою работу только на текущем политическом календаре. Нужно решать и сущностные задачи жизни страны, нужно обеспечить, безусловно, принятие необходимых законодательных норм, которых страна ждет, в которых нуждается. Я вас прошу не уходить с головой в политическую борьбу и ни в коем случае не забыть о главной работе законотворческой", — сказал Путин на встрече с парламентариями.