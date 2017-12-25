Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами, заявил Путин

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российские власти открыты к контактам с коллегами из других стран, несмотря на ограничения, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями палат Федерального собрания.

Путин отметил, что обе палаты парламента проводят большую международную деятельность, что, по его словам, "сродни народной дипломатии".

"Важно, что, несмотря на известные ограничения, в том числе связанные с деятельностью представительных органов власти, тем не менее, эти контакты продолжаются. Мы не собираемся со своей стороны ничего ограничивать. Мы готовы, открыты к таким контактам и будем работать со всеми коллегами, кто хочет с нами работать вместе", — заявил Путин.