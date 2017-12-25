Путин назначил экс-губернатора Гордеева полпредом президента в ЦФО

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ "О полномочном представителе президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе" и назначил им Алексея Гордеева, сообщает пресс-служба Кремля.

"Назначить Гордеева Алексея Васильевича полномочным представителем президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе", — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник Путин принял отставку по собственному желанию воронежского губернатора Алексея Гордеева и назначил врио главы региона мэра Воронежа Александра Гусева.