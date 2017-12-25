Путин рассказал, чему государство уделяет приоритетное внимание

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников шестого съезда общероссийской общественной организации "Всероссийский Совет местного самоуправления" и сообщил, что развитию местного самоуправления уделяется приоритетное внимание государства, сообщается на сайте Кремля.

"Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия VI съезда Общероссийской общественной организации "Всероссийский Совет местного самоуправления"… Подчеркну, развитию местного самоуправления, укреплению его финансовой самостоятельности и ресурсных возможностей уделяется приоритетное внимание государства. Органы местной власти призваны играть ключевую роль в решении важнейших и наиболее чувствительных проблем, определяющих качество жизни людей, таких как совершенствование социальной инфраструктуры, обустройство территорий, обеспечение порядка в ЖКХ", — сказал Путин.

Президент отметил, что необходимо активнее привлекать к этой работе граждан и особенно молодежь, а также поощрять общественные инициативы.

"Отрадно, что ваша авторитетная организация, объединяющая руководителей муниципальных образований, депутатов, представителей экспертного сообщества, с каждым годом укрепляет свой потенциал и сегодня действует практически во всех регионах страны", — добавил Путин.

Он выразил уверенность в том, что съезд пройдет успешно, а его рекомендации будут воплощены в реальные дела, поздравив участников мероприятия с наступающими новогодними праздниками.