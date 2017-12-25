МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Владимир Путин принял отставку губернатора Воронежской области Алексея Гордеева и назначил его своим полпредом в Центральном федеральном округе. Соответствующие указы опубликовали на сайте Кремля.

Ранее полпредом президента в ЦФО был Александр Беглов, который стал полномочным представителем главы государства в Северо-Западном федеральном округе.

Должность временно исполняющего обязанности губернатора Воронежской области занял мэр Воронежа Александр Гусев.

Алексей Гордеев возглавил регион в марте 2009 года. До этого он был министром сельского хозяйства. Гордеев — доктор экономических наук и академик РАН.

В конце сентября — начале октября свои посты покинули руководители одиннадцати субъектов. В отставку, в частности, ушли глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Приморья Владимир Миклушевский и глава Красноярского края Виктор Толоконский.