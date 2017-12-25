Руководство Федерального Собрания обсудит с Путиным итоги года

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Руководство Федерального Собрания приглашено 25 декабря на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить итоги года, сообщили депутаты Госдумы.
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов считает, что на встрече будут обсуждаться общие итоговые вопросы, итоги года.
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников назвал встречу очень важной. "Мы закончили сессию. И с этой точки зрения какие-то подвести итоги, акценты расставить на будущее", — рассказал о своих ожиданиях от мероприятия парламентарий.
Крашенинников намерен также в ходе встречи рассказать о том, какие были трудности, что предстоит еще сделать.
"Есть ведь проекты, которые приняты в первых чтениях и дальше будут развиваться. Для меня важно, конечно, Гражданский кодекс: продолжение модернизации Гражданского кодекса", — заметил депутат.
Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин также разделяет мнение, что на встрече парламентарии проинформируют главу государства об итогах законодательной работы за год.
Позже первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко подтвердил данную информацию, сообщив, что Путин намерен в понедельник с руководством парламента обсудить итоги законотворческой деятельности в 2017 году и законодательные планы на следующий год.