Руководство Федерального Собрания обсудит с Путиным итоги года

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Руководство Федерального Собрания приглашено 25 декабря на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить итоги года, сообщили депутаты Госдумы.

Первый замруководителя фракции КПРФ в нижней палате российского парламента Николай Коломейцев отметил, что на встрече должны присутствовать председатель Госдумы, вице-спикеры, руководители фракций и думских комитетов.

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов считает, что на встрече будут обсуждаться общие итоговые вопросы, итоги года.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников назвал встречу очень важной. "Мы закончили сессию. И с этой точки зрения какие-то подвести итоги, акценты расставить на будущее", — рассказал о своих ожиданиях от мероприятия парламентарий.

Крашенинников намерен также в ходе встречи рассказать о том, какие были трудности, что предстоит еще сделать.

"Есть ведь проекты, которые приняты в первых чтениях и дальше будут развиваться. Для меня важно, конечно, Гражданский кодекс: продолжение модернизации Гражданского кодекса", — заметил депутат.

Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин также разделяет мнение, что на встрече парламентарии проинформируют главу государства об итогах законодательной работы за год.

"Что касается планов законотворческой деятельности на 2018 год, то если президент выразит такое желание, мы обсудим и эту тему", — сказал сенатор.

Позже первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко подтвердил данную информацию, сообщив, что Путин намерен в понедельник с руководством парламента обсудить итоги законотворческой деятельности в 2017 году и законодательные планы на следующий год.