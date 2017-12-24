В Москве на несанкционированную акцию Яшина пришли около 300 человек

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Количество участников несогласованного мероприятия в Лермонтовском сквере в Москве составило около 300 человек, в отношении организаторов собран материал об административном правонарушении, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Ранее префектура ЦАО отказала главе совета депутатов Красносельского района Илье Яшину в проведении акции в Лермонтовском сквере — он пропустил срок подачи уведомления и не собрал необходимый пакет документов. Прокуратура Москвы выдвинула депутату предостережение об административной ответственности, если он устроит несогласованную акцию. МВД попросило горожан воздержаться от участия в неразрешенном собрании. В соответствии с законом правоохранительные органы примут необходимые меры по пресечению указанного мероприятия, отметили в столичном главке МВД.

"ГУ МВД по Москве информирует, что публичное мероприятие 24 декабря 2017 года в Лермонтовском сквере судом признано незаконным. В месте проведения мероприятия находилось около 300 человек, из которых примерно половина — представители СМИ и блогеры. В отношении организаторов мероприятия собран материал об административном правонарушении", — сказал собеседник агентства.