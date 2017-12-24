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Политика

В ЦИК рассказали об иностранном вмешательстве в российские выборы

15:0824.12.2017
(обновлено: 17:25 24.12.2017)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЭлла Памфилова на заседании ЦИК РФ. Архивное фотоЭлла Памфилова на заседании ЦИК РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 дек — РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова рассказала в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ, с какими видами иностранного вмешательства в выборы уже сталкивался ЦИК.

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский во время пленарного заседания Государственной Думы РФ. 19 мая 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Жириновский считает, что США постараются испортить выборы в России
"Ну, оно (иностранное вмешательство – ред.) очень разнообразное. Берется какая-то ситуация, интерпретируется совершенно не так, как на самом деле было, потом это начинает тиражироваться, как на снежный ком накручиваться. Создается такой, скажем так, мощный информационный мусор, который направлен на то, чтобы показать, что вот выборы нечестные, все там плохо. И по наблюдателям, которые тоже приезжали и от миссии ОБСЕ, тоже там были достаточно интересные ситуации. Когда их интересовали вещи, очень далекие от выборов. Такие были моменты, приходилось предупреждать", — рассказала Памфилова.

Она рассказала, что ЦИК готов к возможным разговорам о "непрозрачности подсчетов". "У нас свыше 90 тысяч камер, прямая трансляция в интернете, любой может видеть, любой регион нажал и посмотрел. Это беспрецедентная вещь. Мы ввели вот этот QR-код, машиночитаемый протокол, когда тут же отсканировано, то он вообще исключает практически какие-либо ошибки, его уже нельзя будет подделать. Мы сейчас увеличим практически в 2,5 раза комплексы обработки избирательных бюллетеней, так называемых КОИБ, которые быстро считают голоса",- отметила председатель ЦИК.

Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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По ее словам, процесс проверки подписей кандидатов также максимально прозрачен и идет "под камеру".

Говоря о выборах в Госдуму в 2016 году, Памфилова отметила, что была благодарна всем, "кто вскрывал тогда нарушения".

"Мы направили в правоохранительные органы несколько сотен обращений, и несколько десятков уголовных дел было заведено по этому поводу. Ряд, скажем так, тех, кто злоупотреблял служебным положением, ряд нарушителей были наказаны административно. Я не скажу, что все идеально, но система очень сильно изменилась. И те меры, которые сейчас принимаются, я надеюсь, они позволят, я даже уверена, провести выборы очень достойно", — отметила она.

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Политика
Комментарии
8 пользователей оставили 10 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Владимир Ф. Быченковv.p.neznamov
v.p.neznamov, противники ВСЕГДА будут обвинять Россию в фальсификации. Им это выгодно, доказательствами они не озабочены. Выборы - внутреннее дело страны, а на песни забугорные не следует обращать внимания.
16:16
24.12.2017
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Ngoapa
Менталитет жуликов из "Единой России" поменять очень сложно. Даже зная, что Путин победит с большим отрывом, эти люди всё равно будут всячески стремиться набросать побольше липовых бюллетеней, стремясь к заветной цели - набрать не менее 70% за вождя. Так что Памфиловой лучше бы обратить внимание на это жульё, чем рассказывать сказки об иностранном вмешательстве в российские выборы.
18:12
24.12.2017
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