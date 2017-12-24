В ЦИК рассказали об иностранном вмешательстве в российские выборы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 дек — РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова рассказала в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ, с какими видами иностранного вмешательства в выборы уже сталкивался ЦИК.
Она рассказала, что ЦИК готов к возможным разговорам о "непрозрачности подсчетов". "У нас свыше 90 тысяч камер, прямая трансляция в интернете, любой может видеть, любой регион нажал и посмотрел. Это беспрецедентная вещь. Мы ввели вот этот QR-код, машиночитаемый протокол, когда тут же отсканировано, то он вообще исключает практически какие-либо ошибки, его уже нельзя будет подделать. Мы сейчас увеличим практически в 2,5 раза комплексы обработки избирательных бюллетеней, так называемых КОИБ, которые быстро считают голоса",- отметила председатель ЦИК.
Говоря о выборах в Госдуму в 2016 году, Памфилова отметила, что была благодарна всем, "кто вскрывал тогда нарушения".
"Мы направили в правоохранительные органы несколько сотен обращений, и несколько десятков уголовных дел было заведено по этому поводу. Ряд, скажем так, тех, кто злоупотреблял служебным положением, ряд нарушителей были наказаны административно. Я не скажу, что все идеально, но система очень сильно изменилась. И те меры, которые сейчас принимаются, я надеюсь, они позволят, я даже уверена, провести выборы очень достойно", — отметила она.