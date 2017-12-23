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Политика

Съезд "Единой России" поддержал участие Путина в выборах президента

21:5623.12.2017
(обновлено: 23:06 23.12.2017)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВладимир Путин на XVII съезде Всероссийской политической партии Единая Россия. 23 декабря 2017Владимир Путин на XVII съезде Всероссийской политической партии Единая Россия. 23 декабря 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Семнадцатый съезд "Единой России" завершил свою работу: на нем единороссы решили внутрипартийные вопросы, определили повестку на будущее и провели ротацию руководства, но главным итогом двухдневного съезда стало заявление о поддержке выдвижения президента РФ Владимира Путина кандидатом на выборах президента в 2018 году.

Владимир Путин на XVII съезде Всероссийской политической партии Единая Россия. 23 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Гарантия развития: Путин выступил на съезде "Единой России"

Восемнадцатого декабря в России официально стартовала избирательная кампания перед выборами президента. Путин объявил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец.

Подведение итогов работы и планы на будущее

На съезде единороссам предстояло подвести итоги реализации предвыборной партийной программы за год и определить цели на следующий год. К решению этой задачи они подошли традиционно: организовали семь дискуссионных площадок, тематика которых напрямую связана с разделами партийной программы.

Помимо обсуждения результатов делегаты съезда определились с планами на следующий год. Из конкретных законотворческих задач было озвучено, в том числе намерение внести в следующем году в Госдуму законопроект о школьной медицине и законопроект, который упростит получение документов от судебных приставов, и позволит получать их в личном кабинете на портале госуслуг, а не только по почте. Весной партия инициирует рассмотрение законопроекта об участии сотрудников в управлении организациями.

Владимир Путин на XVII съезде Всероссийской политической партии Единая Россия. 23 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Взаимодействие Путина с ЕР повысит явку на выборах, считают политологи

Также единороссы обозначили задачи, которыми будут заниматься в рамках своей проектной деятельности. Обновления коснулись и самих партийных проектов: в целях оптимизации было решено их укрупнить. Если раньше их было 25, то теперь — 14.

Основными вопросами внутрипартийной повестки была ротация руководящих органов, в частности, генсовета, который обновился на 23%, и высшего совета, который пополнился 12 новыми членами (теперь в него входит 100 человек). Президиум генсовета, в который ранее входили 27 человек, расширился до 35 членов. Позднее обновленный генсовет проголосовал за утверждение исполняющего на тот момент обязанности секретаря генсовета Андрея Турчака своим секретарем.

Подводя итоги реализации партийной программы за год, премьер-министр РФ, председатель партии Дмитрий Медведев, который в первый день провел заседание комиссии по контролю за ее реализацией, заявил, что программа "выполняется успешно". В то же время, по словам Турчака, она будет актуализироваться и сшиваться с программой кандидата в президенты РФ: еще до съезда партия определилась с тем, что поддержит на выборах действующего главу государства.

© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанк Владимир Путин на XVII съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия". 23 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин на XVII съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия". 23 декабря 2017

Партия поддерживает выдвижение Путина

Еще больше внимания к мероприятию привлекло участие в нем президента России Владимира Путина. Глава государства выступил с речью на пленарном заседании, в которой заявил, что работа, проделанная российскими властями и "Единой Россией" — это фундамент, "но не гарантия дальнейшего развития". Он подчеркнул, что нужно ставить перед собой еще более масштабные цели и добиваться результата.

Вячеслав Володин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Володин считает выступление Путина на съезде ЕР программным

С программным докладом о приоритетных задачах ЕР на ближайший период выступил и Медведев. Он признался, что "Единая Россия" давно и твердо решила, что поддержит кандидатуру Путина на президентских выборах, и заявил, что все партийные возможности будут служить тому, чтобы 18 марта 2018 года стало днем безусловной победы Путина. В то же время он отметил, что ЕР была бы рада выдвинуть Путина как своего кандидата, но понимает, что в текущей ситуации ему "правильно опираться на самые широкие слои граждан вне партийного контекста".

Турчак со своей стороны выступил с призывом к членам и сторонникам партии поставить свои подписи за выдвижение действующего главы государства в качестве кандидата в президенты, тем самым единороссы официально проголосовали за поддержку выдвижения Путина.

Думская фракция ЕР намерена включиться в предвыборную кампанию по поддержке Путина уже на следующей неделе. С понедельника у депутатов начинается региональная неделя, во время которой, отметил глава фракции Сергей Неверов, депутаты начнут выезжать в регионы, где и включатся в кампанию по выборам главы государства.

В конечном итоге, заявил Турчак, основную задачу единороссы видят в том, чтобы в тесном взаимодействии с представителями других политических сил сделать президентскую кампанию "абсолютно соответствующей и духу, и букве закона".

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Политика
Комментарии
12 пользователей оставили 14 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
My Spirit
Путин идет как самовыдвиженец. Как тогда ЕР это поддерживает? По "правилам игры" они после этого должны кандидата от ЕР выдвинуть - Тогда "игра" была бы более честной и правильной и менее наигранной.
22:23
23.12.2017
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86 Rus
Как всегда пустая болтовня куча обещаний а в итоге будем топтаться на месте. Зарплаты как минимум лет 5 подниматься не будут. Подождем пока останется один ветеран войны подарим ему квартиру и скажем что мы с честью выполнили гражданский долг перед всеми ветеранами.
00:00
24.12.2017
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