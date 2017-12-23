Мздоимство и чванливость: Путин рассказал, что мешает развитию России

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин, выступая на съезде партии "Единая Россия", перечислил причины, которые подрывают стабильность в стране и мешают ее развитию.

"Хотел бы также подчеркнуть, что ничто так не подрывает стабильность и не крадет ресурс развития, как неправда, несправедливость, беззаконие, как коррупционная ржавчина и мздоимство, равнодушие к своей стране и отстраненность от нужд граждан, чванливость и высокомерие, от кого бы они ни исходили — от политиков, чиновников, бизнеса или тех, кто называет себя элитой", — сказал Путин.

Он отметил, что Россия преодолела "казалось бы, непреодолимые" тенденции в экономике, демографии, социальной сфере, укрепила свою безопасность и обороноспособность.

Но сейчас, как полагает президент, главное — честно обозначить нерешенные проблемы. "Настойчиво их решать, устраняя то, что мешает идти вперед, ставить перед собой еще более масштабные цели и добиваться результата. Впереди очень много важных, значимых, не терпящих отлагательства дел, а все, что удалось сделать, — это только фундамент, но не гарантия дальнейшего успешного развития", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что то, каким будет будущее России, зависит от способности обеспечить перемены, сберечь и приумножить уже имеющиеся достижения. По мнению главы государства, ориентиром в этом должны служить права и свободы граждан, долгосрочные интересы России и прочность ее государственности.

"Конечно, нет никакой силы, способной остановить это движение России вперед, мы будем идти, мы будем идти от победы к победе", — заключил президент.