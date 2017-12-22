Россияне назвали Путина политиком года, показал опрос

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Россияне выбрали президента РФ Владимира Путина политиком года, свидетельствует опрос, проведенный Фондом общественное мнение.

Как говорится на сайте социологической организации, опрос, проведенный 16-17 декабря в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ среди 1500 респондентов, показал, что Путина назвали человеком года подавляющее большинство россиян.

Социологи задавали открытый вопрос, без предложения фамилий, то есть респонденты сами выбирали, кто подойдет под указанное определение. 48% опрошенных назвали человеком года Путина, на втором месте по популярности глава МИД РФ Сергей Лавров, его назвали 5% респондентов, глава Минобороны Сергей Шойгу стал человеком года по мнению 4% опрошенных.

Кроме того, в списки есть фамилия лидера ЛДПР Владимира Жириновского, его указали 4% опрошенных, следом за ним Алексей Навальный и глава КПРФ Геннадий Зюганов с 1%. Председатель правительства Дмитрий Медведев, глава Чечни Рамзан Кадыров и журналист Ксения Собчак названы человеком года 1% опрошенных. 26% — затруднились ответить, еще 10% сказали, что никто из политиков не подходит под это определение.

Среди деятелей науки, культуры и искусства человеком года опрошенные выбрали оперного певца Дмитрия Хворостовского — 5%, 71% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.