Гудков призвал Яшина "прекратить истерить" из-за акции 24 декабря

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков предложил Илье Яшину прекратить истерию вокруг акции 24 декабря. Об этом он написал в своем Facebook.

Ранее Яшин, глава совета депутатов Красносельского муниципального округа, объявил, что 24 декабря хочет провести районный праздник "День свободных выборов". Гудков, со своей стороны, поблизости запланировал на этот же день санкционированный митинг на проспекте Академика Сахарова. Яшин позже попросил Гудкова отозвать свою заявку, что тот сделал.

"Зачем Яшин и Навальный сейчас пишут, что я мешаю им организовывать праздник? У них же есть мой телефон, можно было позвонить и спросить. Никакой штаб не отговаривает депутатов участвовать в празднике. При этом многие подписавшиеся в поддержку праздника действительно обеспокоены вопросом безопасности участников акции", — написал Гудков.

Экс-депутат добавил, что мероприятие может быть небезопасным для участников, поэтому он изменил свое отношение к планируемой акции. По словам Гудкова, из-за отказа организаторов праздника от проведения митинга, который согласовала мэрия, риски задержаний существенно выросли.

"Поскольку вы попросили меня отозвать заявку на согласованный митинг, то призываю вас серьезно подумать о мерах безопасности для участников праздника. И перестаньте истерить, всегда есть телефон, чтобы уточнить позицию перед тем, как что-то написать в твиттер", — заключил экс-депутат.