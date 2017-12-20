ЛОНДОН, 20 дек – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон едет в Россию в условиях крайне холодных отношений двух стран, но рассчитывает на диалог по вопросам борьбы с терроризмом, киберугрозами, и по взаимодействию при подготовке чемпионата мира по футболу. В числе прочих тем, которые хотел бы обсудить британский министр в Москве — Сирия и пути восстановления двусторонних отношений.

В среду МИД России сообщил, что встреча российского и британского министров запланирована на пятницу, 22 декабря.

В настоящее время политический диалог Москвы и Лондона фактически сводится к техническим, преимущественно визовым вопросам. Сложно предугадать, сможет ли визит Джонсона изменить эту ситуацию. В ряде случаев британцы демонстрируют конструктивный настрой – относительно успешно прошла недавняя поездка в Москву замглавы британского МИД Алана Дункана. Замминистра в начале декабря обсудил с замглавы российского МИД Владимиром Титовым сотрудничество двух стран по обеспечению безопасности в преддверии чемпионата мира по футболу, а также двусторонние вопросы.

Однако за последние годы, при правительствах консерваторов Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй, российско-британские отношения переживают не лучшие времена. Кризис наступил из-за разногласий по ситуации на Украине и вокруг Крыма, а также по Сирии. Политический диалог практически полностью свернут. Лондон в одностороннем порядке заморозил полезные и востребованные двусторонние форматы межправительственного сотрудничества: стратегический диалог в формате "2+2" (министры иностранных дел и обороны), энергетический диалог высокого уровня, работу межправительственной комиссии по торговле и инвестициям и комитета по науке и технологиям. Фактически прекращены регулярные консультации по линии внешнеполитических ведомств.

Более того, правительство Великобритании периодически выступает с недружественными заявлениями, которые затем закрепляются в официальных документах. В частности, в принятой в 2015 году национальной стратегии по обороне и безопасности утверждается, что "Россия стала более агрессивным, авторитарным и националистическим государством, противопоставляющим себя Западу". Москву обвиняют в "формировании прямого вызова европейской безопасности и основанному на праве миропорядку".

Последним в ряду этих заявлений стала так называемая "банкетная речь" премьер-министра на приеме у лорда-мэра лондонского Сити 13 ноября. На этот раз Россия на шкале "угроз мировому сообществу" ставится уже не вровень с другими вызовами, а на первое место. При этом Великобритания делает заявку на глобальное лидерство в сдерживании России для защиты, по выражению Мэй, существующего миропорядка. Идея эта цинична – прежние агрессивные действия Британии в Ираке и Ливии привели отнюдь не к укреплению международного права, а к страданиям и жертвам миллионов людей и дестабилизации целых регионов.

Буквально за несколько дней до поездки в Москву уже сам министр иностранных дел разразился жестким заявлением в адрес России, назвав её "закрытой, недоброжелательной, милитаристской и антидемократической", что явно выходит за рамки дипломатического приличия.

Нынешнее правительство Британии выбрало Россию в качестве внешнего врага для отвлечения общественного внимания от множества проблем, вызванных процессом выхода Великобритании из Европейского Союза. Хотя объективно британским интересам с учетом амбиций страны по превращению в "глобальную Британию" (Global Britain) отвечала бы многовекторная, прагматичная и эффективная внешняя политика, а путь конфронтации явно не поможет реализации заявленных целей.

Великобритания активно поддерживает введенный Евросоюзом антироссийский режим санкций, против которого однозначно высказывались представители британского бизнеса, работающего в России, а это более 600 компаний. С внесением в санкционный список председателей палат российского парламента, а также других представителей законодательной власти англичане сами закрыли пути к поддержанию регулярных межпарламентских контактов.

Лондон — один из инициаторов "противодействия российской пропаганде" силами структур Евросоюза. В самой Англии эта "борьба" также продолжается, в том числе и нечестными методами: в 2015 году банк Barclays "заморозил" счет лондонского представительства МИА "Россия Сегодня", в 2016 году банк NatWest попытался закрыть счета телеканала RT в Великобритании. Правительство всячески отрицает свою причастность к действиям банков, но заявления британских официальных лиц и кампания в прессе против российских СМИ фактически говорят именно о попытках заглушить альтернативную точку зрения на внутриполитические и мировые события.

Британцы по-прежнему отказываются от восстановления контактов по линии спецслужб, что препятствует развитию российско-британского взаимодействия в области противодействия терроризму. Это происходит под предлогом так называемого "дела Александра Литвиненко". При этом те обстоятельства, при которых оно было "закрыто", вызывают вопросы. Для российской стороны никогда не будет приемлемым какое-либо решение, принятое в режиме секретности и на основе свидетельств, не ставших предметом состязательного изучения в открытом суде.

Также британские правоохранительные органы не торопятся исполнять запросы российской Генпрокуратуры о выдаче находящихся на территории Соединенного Королевства российских граждан, в отношении которых в России возбуждены уголовные дела (в настоящее время – более 40 запросов), в основном за экономические преступления. За последние годы исполнено лишь два запроса.

Вместе с тем, холодность официальных контактов компенсирует "народная дипломатия". Развиваются связи на уровне регионов и городов-побратимов, обмениваются опытом Москва и Лондон, Волгоград и Ковентри, Сочи и Челтнем, Ярославль и Эксетер, Пермь и Оксфорд и другие города. Только в 2016 году в Великобританию приезжали представители Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Калужской области.

Традиционно теплый диалог поддерживают Русская православная церковь и Церковь Англии. Состоявшийся в октябре 2016 года визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Лондон по случаю 300-летия православия русской традиции на Британских островах был назван исторической вехой в деле укрепления взаимопонимания между народами двух стран. Патриарх был принят главой Англиканской церкви королевой Елизаветой Второй, состоялась его встреча с архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби. В ноябре 2017 года архиепископ Кентерберийский посетил Москву, где встретился с патриархом. Они приняли совместное заявление в защиту преследуемых христиан Ближнего Востока.

Народы России и Британии объединяет историческая память о совместной борьбе с фашизмом в годы Второй мировой войны. 75-летие первого из Арктических конвоев "Дервиш" было отпраздновано в 2016 году в Архангельске, Санкт-Петербурге и Ливерпуле при участии ветеранов-моряков. Все служившие на Арктических конвоях представлены к российской медали Ушакова. Российское посольство в Лондоне и генеральное консульство в Эдинбурге вручило более трех тысяч медалей.

Несмотря на политические потрясения, между странами продолжалось культурное сотрудничество, 2014 год стал российско-британским "перекрестным" годом культуры, 2016 — языка и литературы, 2017 — науки и образования. В Лондон прошли с восторгом встреченные британцами выставки: "Космонавты", "Россия и искусство. Эпоха Толстого и Чайковского", "Революция", "Скифы". В экспозиции Музея науки занял место спускаемый аппарат "Союз" (на нём возвратился на Землю британский космонавт Тим Пик), а сейчас этот уникальный экспонат совершает тур по городам Британии. С неизменным успехом проходят лондонские гастроли Большого и Мариинского театров, с 2016 года проходит Неделя российского кино. В январе в британский прокат выходит фильм Фёдора Бондарчука "Притяжение".

Взаимное притяжение между народами велико и простые люди в стремлении сблизиться опережают политиков. Как заметил, выступая на прошедшем в ноябре в Лондоне российско-британском экономическом форуме посол России в Великобритании Александр Яковенко, британцам будет трудно стать "глобальными" без налаживания нормальных отношений со многими странами мира, включая Россию.