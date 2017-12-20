ВАШИНГТОН, 20 дек — РИА Новости. США внесли в санкционный "список Магнитского" пятерых россиян, включая главу Чечни Рамзана Кадырова, сообщает американское Министерство финансов.

Глава Чечни попал в список с формулировкой "За нарушение прав человека".

Помимо него, санкции введены также против Аюба Катаева, Юлии Майоровой, Андрея Павлова и Алексея Шешени, следует из опубликованных на сайте ведомства дополнений. Должности этих людей в списке не указываются.

США приняли так называемый "закон Магнитского" в декабре 2012 года. Он предполагает санкции в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти, со своей стороны, неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".

Несколько месяцев назад "Акту Магнитского" придали статус глобального закона — то есть санкции по нему не должны ограничиваться только россиянами, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по версии Вашингтона, права человека.

Последний раз США расширяли список Магнитского в январе. Тогда в него попали председатель следственного комитета Александр Бастрыкин, Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого в России обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, после почти года заключения. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.