ВАШИНГТОН, 20 дек — РИА Новости. США внесли в санкционный "список Магнитского" пятерых россиян, включая главу Чечни Рамзана Кадырова, сообщает американское Министерство финансов.
Помимо него, санкции введены также против Аюба Катаева, Юлии Майоровой, Андрея Павлова и Алексея Шешени, следует из опубликованных на сайте ведомства дополнений. Должности этих людей в списке не указываются.
США приняли так называемый "закон Магнитского" в декабре 2012 года. Он предполагает санкции в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти, со своей стороны, неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".
Последний раз США расширяли список Магнитского в январе. Тогда в него попали председатель следственного комитета Александр Бастрыкин, Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.