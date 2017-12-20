Глава МИД Британии посетит Москву 22 декабря

ЛОНДОН, 20 дек – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон посетит Москву с визитом в пятницу, 22 декабря, сообщил в среду представитель МИД Великобритании.

"Визит состоится 22 декабря и будет достаточно коротким", — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.

Ранее ведомство сообщало, что среди тем, которые Джонсон планирует обсудить со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, значатся в том числе Сирия, Украина, Иран и КНДР. Точная дата визита до сих пор не называлась, речь шла о последней декаде декабря.