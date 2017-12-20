ЦИК получил уведомление о сборе инициативной группы по выдвижению Путина

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы в поддержку выдвижения действующего президента РФ Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году о проведении собрания 26 декабря, сообщил член ЦИК России Евгений Шевченко.

"В Центральную избирательную комиссию РФ поступило оповещение о проведении группой избирателей собрания в поддержку самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Путина Владимира Владимировича 26 декабря 2017 года", — сказал он.

На встрече оргкомитета инициативной группы, которая состоялась во вторник в Москве в музее Победы, было объявлено, что заседание группы по выдвижению Путина кандидатом на президентские выборы пройдет 26 декабря на ВДНХ. На него будет приглашено около 600 человек.

Как заявил журналистам руководитель исполнительного комитета Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов, ОНФ было дано поручение создать оргкомитет, который соберет инициативную группу по выдвижению кандидата, как того и требует законодательство.

"Наш лидер, руководитель, принял решение о выдвижении, и есть законодательные процедуры. Как Народный фронт, как президентское движение мы всегда оставались его народным штабом, поэтому для нас очень почетно и ответственно принять участие в этом мероприятии. И наши "фронтовики", особенно в регионах, с удовольствием примут участие в избирательной кампании, будут собирать подписи и войдут в инициативную группу", — сказал Анисимов.

При этом, как сообщил и.о. секретаря генсовета "Единой России" Андрей Турчак, в состав инициативной группы в первую очередь вошли люди, лично знакомые с Путиным.

"Здесь собрались люди, многие из которых знают президента лично. И естественно, что, когда Владимир Владимирович объявил о своем решении идти на выборы, мы с друзьями созванивались и говорили, что такая инициативная группа соберется и обсудит вопрос выдвижения и поддержки нашего президента", — пояснил он.

"Логично отдать свой голос лидеру, а лидер у нас один. У него совершенно потрясающий рейтинг в стране, невероятная популярность во всем мире, гигантский опыт и огромный авторитет. Думаю, всего перечисленного уже достаточно для того, чтобы голосовать именно за него. Чуть-чуть, но я знаю его лично. И лично я ему очень доверяю, потому что я его знаю", — заявил журналистам народный артист России Николай Расторгуев.

В свою очередь старший летчик авиационного звена российской группировки в Сирии Алексей Ведящев подчеркнул, что участие в инициативной группе — это большая честь для него.

"Я был участником операции в Сирийской Арабской Республике, выполнял специальные задачи. Там же у меня произошла первая встреча с нашим верховным главнокомандующим. Участвовать в данном мероприятии — это большая честь для меня и гордость для всей моей семьи", — отметил Ведящев.