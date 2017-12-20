ЦИК получил уведомление о сборе инициативной группы по выдвижению Путина

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы в поддержку выдвижения действующего президента РФ Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году о проведении собрания 26 декабря, сообщил член ЦИК России Евгений Шевченко.
На встрече оргкомитета инициативной группы, которая состоялась во вторник в Москве в музее Победы, было объявлено, что заседание группы по выдвижению Путина кандидатом на президентские выборы пройдет 26 декабря на ВДНХ. На него будет приглашено около 600 человек.
Как заявил журналистам руководитель исполнительного комитета Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов, ОНФ было дано поручение создать оргкомитет, который соберет инициативную группу по выдвижению кандидата, как того и требует законодательство.
При этом, как сообщил и.о. секретаря генсовета "Единой России" Андрей Турчак, в состав инициативной группы в первую очередь вошли люди, лично знакомые с Путиным.
"Здесь собрались люди, многие из которых знают президента лично. И естественно, что, когда Владимир Владимирович объявил о своем решении идти на выборы, мы с друзьями созванивались и говорили, что такая инициативная группа соберется и обсудит вопрос выдвижения и поддержки нашего президента", — пояснил он.
В свою очередь старший летчик авиационного звена российской группировки в Сирии Алексей Ведящев подчеркнул, что участие в инициативной группе — это большая честь для него.
"Я был участником операции в Сирийской Арабской Республике, выполнял специальные задачи. Там же у меня произошла первая встреча с нашим верховным главнокомандующим. Участвовать в данном мероприятии — это большая честь для меня и гордость для всей моей семьи", — отметил Ведящев.