В Кремле рассказали о регламенте обмена деловыми новогодними подарками

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Все, что укладывается в существующий регламент о формате деловых новогодних подарков и сувениров, не противоречит никаким правилам и нормам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается новогодних сувениров, вы знаете, что существует определенный регламент на этот счет, сумма денег, которую не должен превышать сувенир. Вот, соответственно: все, что укладывается в этот регламент, не противоречит никаким правилам и нормам", — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что сотрудники государственных компаний стали опасаться принимать новогодние подарки и сувениры.

Он посоветовал за комментариями обращаться напрямую в госкомпании.