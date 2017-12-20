Поклонская прокомментировала резолюцию по Крыму

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от "Единой России" Наталья Поклонская считает, что государства, проголосовавшие против украинской резолюции по ситуации в области прав человека в Крыму, продемонстрировали свою независимость и уважение к выбору крымчан.

Генеральная Ассамблея ООН приняла во вторник украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму. За резолюцию проголосовали 70 государств, против — 26, 76 стран воздержались. Среди тех, кто поддержал инициативу — большинство европейских стран и США, а также Грузия. В частности, Генассамблея осудила "нынешнюю временную оккупацию Российской Федерацией части территории Украины", вновь заявив о "непризнании ее аннексии". В документе Россию "настоятельно призывают" выполнить 12 рекомендаций, чтобы "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма".

"Радует, что против абсурдной "украинской резолюции по правам человека в Крыму" ГА ООН проголосовало 26 стран и еще 76 воздержались. По моему убеждению, эти государства продемонстрировали свою независимость, адекватность и, самое главное — уважение к гарантированным, в том числе и Уставом ООН, правам человека, к выбору крымчан и нашей стране", — цитирует Поклонскую пресс-служба.

По ее словам, проголосовавшие за резолюцию "упорно отрицают очевидные вещи о выборе крымчан", о чьих правах они "заботятся".

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