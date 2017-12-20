Путин встречался с Явлинским по его просьбе, заявил Песков

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Кремле подтвердили, что президент РФ Владимир Путин встречался с Григорием Явлинским по его просьбе, беседа велась один на один, сказал журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент действительно встречался с Явлинским, когда точно — сейчас сказать вам не могу, но такая встреча действительно имела место", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом, уточнил пресс-секретарь президента, встреча состоялась по просьбе самого Явлинского.
На вопрос о том, обсуждалась ли на встрече Украина, Песков ответил, что не может дать подробности. "Это была встреча один на один, поэтому я не располагаю какой-то информацией о содержании этой встречи", — сказал он.